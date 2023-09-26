Події

08:57 26.09.2023

Унаслідок ворожої атаки на Черкащині є влучання в інфраструктурний об'єкт

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Унаслідок ворожої атаки на Черкащині є влучання в інфраструктурний об'єкт

Вночі ворог атакував "шахедами" Черкащину, влучив в інфраструктурний об'єкт, попередньо без постраждалих, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Тривожний початок доби в Черкаській області. Вночі ворог атакував нашу область "шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак маємо влучання в інфраструктурний об'єкт. Попередньо без постраждалих. Наразі триває ліквідація наслідків", - написав Табурець у телеграмі.

 

 

 

Теги: #обстріли #черкаська

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