Унаслідок ворожої атаки на Черкащині є влучання в інфраструктурний об'єкт

Вночі ворог атакував "шахедами" Черкащину, влучив в інфраструктурний об'єкт, попередньо без постраждалих, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Тривожний початок доби в Черкаській області. Вночі ворог атакував нашу область "шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак маємо влучання в інфраструктурний об'єкт. Попередньо без постраждалих. Наразі триває ліквідація наслідків", - написав Табурець у телеграмі.