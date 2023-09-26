Події

08:52 26.09.2023

Окупанти живуть у будинках місцевих жителів, використовуючи їх як "живий щит", у Запорізькій області

1 хв читати
Окупанти живуть у будинках місцевих жителів, використовуючи їх як "живий щит", у Запорізькій області

Російські окупанти живуть у будинках місцевих жителів, використовуючи їх як "живий щит", у Запорізькій області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом із цивільними жителями в їхніх оселях, використовуючи мирних мешканців як живий щит", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, у населеному пункті Нове Запорізької області російські війська використовують приватні обійстя, де проживають цивільні люди, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:40 26.09.2023
ЗС України за добу ліквідували 400 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 400 окупантів

08:37 26.09.2023
ЗС України запобігли спробам ворога відновити втрачене становище поблизу Кліщіївки та Новомихайлівки

ЗС України запобігли спробам ворога відновити втрачене становище поблизу Кліщіївки та Новомихайлівки

08:22 26.09.2023
Високі бойові втрати має ворожа мотострілецька бригада 14 армійського корпусу

Високі бойові втрати має ворожа мотострілецька бригада 14 армійського корпусу

20:47 25.09.2023
Українська авіація за добу 11 разів ударила по районах зосередження противника

Українська авіація за добу 11 разів ударила по районах зосередження противника

20:36 25.09.2023
За добу на лінії фронту відбулося 17 бойових зіткнень

За добу на лінії фронту відбулося 17 бойових зіткнень

08:42 25.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 420 окупантів і 27 артсистем

Сили оборони за добу ліквідували 420 окупантів і 27 артсистем

08:02 25.09.2023
ЗС України просуваються на мелітопольському та бахмутському напрямках, відбулося 32 бойові зіткнення

ЗС України просуваються на мелітопольському та бахмутському напрямках, відбулося 32 бойові зіткнення

07:46 25.09.2023
Російські війська завдали одного ракетного і 56 авіаударів по Україні

Російські війська завдали одного ракетного і 56 авіаударів по Україні

07:35 25.09.2023
Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по скупченню сил окупантів

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по скупченню сил окупантів

19:20 24.09.2023
ЗС України просуваються на мелітопольському напрямку

ЗС України просуваються на мелітопольському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Призупинення фінансування роботи уряду може позначитися на допомозі Україні - Білий дім

ЗС України за добу ліквідували 400 окупантів

ППО ліквідувала 26 із 38 ударних "шахедів", які атакували Україну вночі

Окупанти обстріляли Киселівку Херсонської області, постраждали п'ятеро людей

Україна постачала дизпаливо на окуповану Запорізьку АЕС

ОСТАННЄ

РФ продовжує формувати нові штурмові підрозділи для прориву укріпленої української оборони - ISW

Білий дім розраховує, що постачання Києву танків Abrams підвищать наступальні можливості ЗСУ

Після атаки ворога тимчасово не працює пункт пропуску Орлівка - Ісакча між Україною та Румунією - Гуменюк

Призупинення фінансування роботи уряду може позначитися на допомозі Україні - Білий дім

Міносвіти оприлюднило перелік шкіл в Україні, де вивчатимуть предмети українознавчого компонента для українських дітей з-за кордону

Сенат наближається до ухвалення тимчасових заходів щодо запобігання закриттю уряду - ЗМІ

У Карабасі заявляють про загибель 20 осіб унаслідок вибуху на паливному складі

Окупанти вночі з мінометів обстріляли одну з громад Сумщини

Унаслідок ворожої атаки на Черкащині є влучання в інфраструктурний об'єкт

Тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном через обстріл інфраструктури в Миколаївській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА