Окупанти живуть у будинках місцевих жителів, використовуючи їх як "живий щит", у Запорізькій області

Російські окупанти живуть у будинках місцевих жителів, використовуючи їх як "живий щит", у Запорізькій області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом із цивільними жителями в їхніх оселях, використовуючи мирних мешканців як живий щит", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, у населеному пункті Нове Запорізької області російські війська використовують приватні обійстя, де проживають цивільні люди, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу.