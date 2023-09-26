ЗС України запобігли спробам ворога відновити втрачене становище поблизу Кліщіївки та Новомихайлівки

ЗСУ успішно відбили 5 атак противника біля Кліщіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене становище, а за добу відбулося 25 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За минулу добу відбулося 25 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

У зоні відповідальності ОСУВ Північ на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Білгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському та лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили 5 атак противника неподалік Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене становище.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Авдіївки та Сєверного Донецької області. На мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де впродовж доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Крім того, противник намагався відновити втрачене становище в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав. На шахтарському та запорізькому напрямках українські захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах.

На мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.