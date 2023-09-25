Із теми експорту українського зерна в Європу прибираємо емоції - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує від усіх сусідів України такої самої конструктивної роботи щодо врегулювання проблеми експорту українського зерна, як із Болгарією та Румунією.

"Провів наради з урядовцями та офісом щодо нашого зернового експорту, скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати. Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна. Це цілком раціонально", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Друге - поступово прибираємо емоції щодо цієї теми з більшості питань. Робота з сусідами може і повинна стати конструктивною. І Україна все для цього робить", - наголосив Зеленський.

Він висловив подяку "тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, ми очікуємо від інших країн-сусідів. Євросоюз - це простір для взаєморозуміння і співпраці".