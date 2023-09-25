За добу на лінії фронту відбулося 17 бойових зіткнень

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 17 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Так, на бахмутському напрямку українські підрозділи успішно відбили атаку противника неподалік Кліщіївки Донецької області.

На мар'їнському напрямку протягом доби українські захисники успішно відбили 7 атак ворога безпосередньо поблизу Мар'їнки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене становище у Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, наступальні дії на бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

РФ завдала чергового удару 12 крилатими ракетами "Калібр", 2 протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" і 19 іранськими ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" по припортовій інфраструктурі Одеської області. Протиповітряною обороною знищено 11 крилатих ракет "Калібр" і всі 19 "шахедів".

"Загалом ворог завдав 14 ракетних і 57 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, готель, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 145 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.