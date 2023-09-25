Події

19:04 25.09.2023

Кількість постраждалих від ворожих обстрілів Вовчанська зросла до двох - Синєгубов

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Кількість постраждалих від ворожих обстрілів Вовчанська зросла до двох - Синєгубов

Двоє людей постраждали, за уточненими даними, в результаті російських обстрілів Вовчанська Харківської області в понеділок, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Були поранені та госпіталізовані чоловік 73 і жінка 60 років. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів Вовчанська в понеділок постраждав 73-річний мирний житель.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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