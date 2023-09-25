Події

16:59 25.09.2023

На Херсонщині російські військові вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років - комісія ООН

2 хв читати
На Херсонщині російські військові вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років - комісія ООН

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні у своїй новій доповіді заявила, що вона продовжує знаходити численні докази воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні, зокрема незаконних атак із застосуванням вибухової зброї, катувань, сексуального та гендерно зумовленого насильства, а також атак на енергетичну інфраструктуру.

Під час своєї доповіді Раді з прав людини в Женеві комісія заявила, що задокументувала атаки з застосуванням вибухової зброї на житлові будинки, медичний заклад, який функціонував, залізничний вокзал, ресторан, магазини та комерційні склади. У комісії наголосили, що ці атаки призвели до жертв серед цивільного населення, пошкодження або знищення ключових об'єктів, а також перебоїв у наданні основних послуг і доступі до продуктів.

Так, розслідування комісії в Херсоні та Запоріжжі свідчать про широке та систематичне застосування катувань російськими збройними силами проти осіб, звинувачених у тому, що вони є інформаторами Збройних сил України. У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що це призводило до смерті жертви.

"Один потерпілий, який зазнав катувань електричним струмом, заявив: "Щоразу, коли я відповідав, що чогось не знаю або не пам'ятаю, мене били електричним струмом. [...] Я не знаю, скільки це тривало. Мені здавалося, що вічність", - встановили в ООН.

Також комісія виявила, що в Херсонській області російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років.

"Часто членів однієї сім'ї тримали в сусідній кімнаті, тому вони були змушені слухати, як відбувається насильство", - повідомили члени комісії.

Зазначається, що комісія продовжує розслідувати окремі ситуації, "пов'язані з імовірним вивезенням російською владою неповнолітніх без супроводу дорослих до РФ". "Комісія висловлює жаль через відсутність ясності та прозорості щодо інформації про повну кількість, обставини та категорії вивезених дітей", - додали в ООН.

Комісія також заявила, що занепокоєна звинуваченнями в геноциді в Україні та продовжує свої розслідування з цього питання.

"Наприклад, деякі висловлювання, що лунають у російських державних та інших засобах масової інформації, можуть бути злочином підбурювання до геноциду", - пояснили в ООН.

Новітня доповідь комісії Раді з прав людини є продовженням попередніх звітів Комісії, включно з Документом зали засідань від 29 серпня 2023 року, в якому детально викладено результати розслідувань.

 

Теги: #оон #агресія_рф #військові_злочини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 23.09.2023
Австралія підтримала вимогу Зеленського щодо позбавлення РФ права вето в Раді Безпеки ООН

Австралія підтримала вимогу Зеленського щодо позбавлення РФ права вето в Раді Безпеки ООН

23:44 21.09.2023
В ООН розповіли про реагування на катастрофу Каховської ГЕС

В ООН розповіли про реагування на катастрофу Каховської ГЕС

19:10 20.09.2023
Епіцентром роботи над українською Формулою миру мають стати Радбез і Генасамблея ООН - Зеленський

Епіцентром роботи над українською Формулою миру мають стати Радбез і Генасамблея ООН - Зеленський

18:52 20.09.2023
Генасамблея ООН має отримати право долати вето члена Ради безпеки - Зеленський

Генасамблея ООН має отримати право долати вето члена Ради безпеки - Зеленський

11:35 20.09.2023
Костін на полях Генасамблеї ООН: Потрібен міжнародний механізм повернення всіх депортованих українських дітей

Костін на полях Генасамблеї ООН: Потрібен міжнародний механізм повернення всіх депортованих українських дітей

03:07 20.09.2023
Зеленський та Гуттериш обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Зеленський та Гуттериш обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

02:52 20.09.2023
Вперше в історії є шанс покласти край агресії на умовах нації, на яку напали

Вперше в історії є шанс покласти край агресії на умовах нації, на яку напали

21:25 19.09.2023
Якщо Росія досягне успіху, багато місць у залі Генасамблеї можуть спорожніти - Зеленський

Якщо Росія досягне успіху, багато місць у залі Генасамблеї можуть спорожніти - Зеленський

21:22 19.09.2023
Незастосування ядерної зброї не зупинило масове знищення -Зеленський на Генасамблеї ООН

Незастосування ядерної зброї не зупинило масове знищення -Зеленський на Генасамблеї ООН

20:18 19.09.2023
Туреччина активізує дипломатичні зусилля для вирішення ситуації в Україні - Ердоган

Туреччина активізує дипломатичні зусилля для вирішення ситуації в Україні - Ердоган

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Апеляційний суд залишив чинним арешт з альтернативою застави в 509 млн грн бізнесмену Коломойському

Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну

Перші танки Abrams прибули в Україну - NY Times

Командувач ЧФ РФ загинув під час ракетного удару по штабу - Сили спецоперацій ЗСУ

Кількість загиблих унаслідок нічної атаки РФ на Одесу збільшилася до двох осіб - обладміністрація

ОСТАННЄ

Порошенко анонсував передання дронів, тягачів та іншої техніки для ЗСУ на 55 млн грн

Апеляційний суд залишив чинним арешт з альтернативою застави в 509 млн грн бізнесмену Коломойському

Чоловік, поранений унаслідок авіаудару по Бериславу, помер у лікарні - голова ОВА

ТЧХУ та World Food Programme реалізують проєкт на Херсонщині

Бойовик "Нестримні-4" провалився в північноамериканському прокаті в дебютний вікенд

Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну

Перші танки Abrams прибули в Україну - NY Times

Командувач ЧФ РФ загинув під час ракетного удару по штабу - Сили спецоперацій ЗСУ

КОМАНДУВАЧ ЧФ РОСІЇ ЗАГИНУВ ПІД ЧАС РАКЕТНОГО УДАРУ ПО ШТАБУ - СИЛИ СПЕЦОПЕРАЦІЙ ЗСУ

Кількість загиблих унаслідок нічної атаки РФ на Одесу збільшилася до двох осіб - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА