На Херсонщині російські військові вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років - комісія ООН

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні у своїй новій доповіді заявила, що вона продовжує знаходити численні докази воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні, зокрема незаконних атак із застосуванням вибухової зброї, катувань, сексуального та гендерно зумовленого насильства, а також атак на енергетичну інфраструктуру.

Під час своєї доповіді Раді з прав людини в Женеві комісія заявила, що задокументувала атаки з застосуванням вибухової зброї на житлові будинки, медичний заклад, який функціонував, залізничний вокзал, ресторан, магазини та комерційні склади. У комісії наголосили, що ці атаки призвели до жертв серед цивільного населення, пошкодження або знищення ключових об'єктів, а також перебоїв у наданні основних послуг і доступі до продуктів.

Так, розслідування комісії в Херсоні та Запоріжжі свідчать про широке та систематичне застосування катувань російськими збройними силами проти осіб, звинувачених у тому, що вони є інформаторами Збройних сил України. У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що це призводило до смерті жертви.

"Один потерпілий, який зазнав катувань електричним струмом, заявив: "Щоразу, коли я відповідав, що чогось не знаю або не пам'ятаю, мене били електричним струмом. [...] Я не знаю, скільки це тривало. Мені здавалося, що вічність", - встановили в ООН.

Також комісія виявила, що в Херсонській області російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років.

"Часто членів однієї сім'ї тримали в сусідній кімнаті, тому вони були змушені слухати, як відбувається насильство", - повідомили члени комісії.

Зазначається, що комісія продовжує розслідувати окремі ситуації, "пов'язані з імовірним вивезенням російською владою неповнолітніх без супроводу дорослих до РФ". "Комісія висловлює жаль через відсутність ясності та прозорості щодо інформації про повну кількість, обставини та категорії вивезених дітей", - додали в ООН.

Комісія також заявила, що занепокоєна звинуваченнями в геноциді в Україні та продовжує свої розслідування з цього питання.

"Наприклад, деякі висловлювання, що лунають у російських державних та інших засобах масової інформації, можуть бути злочином підбурювання до геноциду", - пояснили в ООН.

Новітня доповідь комісії Раді з прав людини є продовженням попередніх звітів Комісії, включно з Документом зали засідань від 29 серпня 2023 року, в якому детально викладено результати розслідувань.