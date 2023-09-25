Події

13:25 25.09.2023

Кількість загиблих унаслідок нічної атаки РФ на Одесу збільшилася до двох осіб - обладміністрація

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В Одесі під завалами виявлено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки РФ на місто, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Під завалами виявлено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Під завалами відбувалися пошуки двох людей.

Теги: #атака #жертви #одеса

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