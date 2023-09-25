Кількість загиблих унаслідок нічної атаки РФ на Одесу збільшилася до двох осіб - обладміністрація

В Одесі під завалами виявлено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки РФ на місто, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Під завалами виявлено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Під завалами відбувалися пошуки двох людей.