Російські війська минулої ночі двічі обстріляли Нікопольський район, пошкоджено агрофірму та лінію електропередач

Росіяни минулої ночі двічі обстрілювали Нікопольський район із важкої артилерії: пошкоджено агрофірму та лінію електропередачі, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Агресор двічі атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Зайнялася суха трава - полум'я вже приборкали", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

За його даними, у Нікопольському районі було "понівечено агрофірму та лінію електропередач". "Минулося без загиблих і постраждалих", - наголосив голова ОВА.

Крім цього, через падіння уламків збитих БПЛА на промисловому підприємстві в Кривому Розі виникла пожежа. "Вночі в області наші оборонці неба "працювали" по БПЛА ворога. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві в Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили", - написав він.