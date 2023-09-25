Події

08:02 25.09.2023

ЗС України просуваються на мелітопольському та бахмутському напрямках, відбулося 32 бойові зіткнення

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ЗС України просуваються на мелітопольському та бахмутському напрямках, відбулося 32 бойові зіткнення

Сили оборони продовжують ведення оборонних дій на сході та півдні країни, наступальні операції на мелітопольському та бахмутському напрямках, за минулу добу на фронті відбулося понад 32 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці у понеділок уранці.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському та лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не здійснював. На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах на схід від Богданівки та на південний схід від Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене становище неподалік Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника біля Авдіївки Донецької області.

На мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у Мар'їнки Донецької області, де за минулу добу здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, боронять нашу землю від окупантів.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника біля населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та завдають успішного ураження по тилах противника", - йдеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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