Події

07:46 25.09.2023

Російські війська завдали одного ракетного і 56 авіаударів по Україні

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Російські війська завдали одного ракетного і 56 авіаударів по Україні

Ворог здійснив один ракетний і 56 авіаційних ударів, 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 у понеділок.

"Сьогодні вночі росія вкотре атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". В Одеській області під ударом була припортова інфраструктура. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється", - йдеться у зведенні.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголошує Генштаб.

Авіаційних ударів зазнали: Степове Сумської області; Чернещина Харківської області; Новоєгорівка, Невське Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське і Зелене Поле Донецької області; Вербове, Мала Токмачка, Роботине та Новоданилівка Запорізької області; Берислав, Одрадокам'янка, Миколаївка, Бургунка, Ольгине Херсонської області та місто Херсон.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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