25 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 579 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 579 RUSSIAN AGRESSION

25 вересня - Всесвітній день мрії, Всесвітній день фармацевта, День коміксів, День одного чудового музичного хіта.

У США - Національний день працівників громадського харчування.

Православна церква - День преподобної Єфросинії Олександрійської.

У юдеїв десятий день єврейського нового року - Судний день (Йом Кіпур) - день спокути гріхів і Вищого суду.

Всесвітній день фармацевта

Щорічно 25 вересня відзначається Всесвітній день фармацевта. Це професійне свято фахівців у сфері фармацевтики, провізорів, усіх, чия діяльність пов'язана з реалізацією лікарських препаратів, їх виготовленням, дослідженням, перевіркою якості, забезпеченням належних умов зберігання.

Дата святкування приурочена до дня заснування Міжнародної фармацевтичної федерації - всесвітньої організації, що представляє і захищає інтереси фармацевтичної галузі, науки і промисловості. Цього дня 1912 року під час роботи Всесвітнього конгресу з фармації та фармацевтичних наук, що проходив у Туреччині, було утворено цю організацію, і на честь запровадженої дати вже 2009 року Рада FIP закликала щорічно у всіх країнах, чиї організації представлені у FIP, відзначати Всесвітній день фармацевта.

Ще цього дня:

1914 - Бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяника;

1932 - Іспанській Каталонії було надано автономію з правом мати власний прапор, державну мову та парламент;

1960 - США спустили на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз (USS Enterprise (CVN-65);

1989 - Верховна Рада Литви оголосила приєднання республіки до СРСР у 1940 році незаконним;

1992 -Відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне і Північне моря;

2020 - Авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, унаслідок якої загинули 26 осіб.

Церковне свято

Преподобна Єфросинія народилася на початку V століття в місті Александрії в родині знатних і багатих батьків і була єдиною дитиною. Мати Єфросинії померла рано. Виховував дівчинку батько, Пафнутій, який був благочестивим християнином. Він часто відвідував монастир, ігумен якого був його духовним наставником.

Коли Єфросинії виповнилося 18 років, батько хотів видати дочку заміж. Він попрямував у монастир до свого наставника, щоб отримати благословення на майбутній шлюб дочки. Ігумен розмовляв із дівчиною і дав їй своє благословення, але свята Єфросинія прагнула чернечого життя. Вона таємно прийняла постриг від ченця-мандрівника, залишила рідну домівку і вирішила вступити до обителі, щоб провести життя на самоті й молитві. Побоюючись, однак, що в жіночому монастирі її знайде батько, вона, назвавши себе євнухом Ізмарагдом, прийшла в той самий чоловічий монастир, який з дитинства відвідувала разом із батьком. Ченці не впізнали переодягнену в чоловіче вбрання Єфросинію і прийняли у свою обитель.

У працях, пості й молитві свята Єфросинія провела 38 років і досягла високої духовної досконалості. Її батько сумував за втратою коханої доньки і не раз за порадою настоятеля розмовляв із ченцем Ізмарагдом, відкриваючи йому свій сум, і знаходив у нього духовну розраду. Перед кончиною преподобна Єфросинія відкрила скорботному батькові свою таємницю і просила, щоб ніхто, крім нього, не готував до поховання її тіла. Поховавши дочку, Пафнутій роздав усе своє майно жебракам і монастирю та прийняв чернецтво. Десять років, аж до своєї смерті, він жив у келії своєї дочки.

Іменини: Олександр, Герман, Євген, Єфросинія, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Федір