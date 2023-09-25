Облогу монастиря в Косово припинено після запеклих перестрілок, четверо людей загинули - BBC

Щонайменше чотири особи загинули після того, як косовська поліція зачистила монастир, який утримується щонайменше 30 добре озброєними людьми, неподалік кордону з Сербією, повідомляє ВВС в неділю.

"Ми взяли цю територію під контроль. Це було зроблено після кількох послідовних боїв", - заявив міністр внутрішніх справ Косово Хелал Свекла.

Недільна стрілянина почалася приблизно о 03:00 (04:00 за Києвом) після того, як поліція повідомила, що прибула в Баньську, де повідомлялося про захоплення монастиря. Надійшло повідомлення про смерть поліцейського.

Белград та Пріштіна поспішили звинуватити один одного в насильстві.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що троє із загиблих внаслідок перестрілки було підтверджено косовськими сербами.

У заяві йдеться, що офіцери були атаковані з кількох позицій із використанням "арсеналу вогнепальної зброї, включаючи ручні гранати та переносні ракети".

Потім група із приблизно 30 осіб увійшла до монастирського комплексу в сусідньому Лепосавичі, де зупинилися паломники із сербського міста Нові-Сад.

Щонайменше троє бойовиків було вбито в боях протягом дня, коли поліція провела те, що пан Свекла назвав "операцією із зачистки".

Пан Свекла повідомив, що під час операції поліція здійснила кілька арештів і конфіскувала велику кількість зброї та обладнання.

Проте лишилося незрозумілим, чи всі бойовики були затримані під час зачистки.

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті звинуватив у вторгненні "злочинців, спонсорованих Сербією", заявивши, що це були "професіонали з військовим та поліцейським досвідом", яких фінансував та мотивував Белград.

Президент Сербії Вучич виступив із заявою у відповідь по телебаченню, звинувативши Курті в багатомісячних "провокаціях".

Назвавши смерть косовського поліцейського "абсолютно неприйнятною", він заявив, що відповідальність за інцидент несе пан Курті.

Напад і перестрілка, що послідувала за ним, знаменують собою одну з найсерйозніших ескалацій у Косово за останні роки і пішли за місяцями зростаючої напруженості між Приштиною і Белградом.