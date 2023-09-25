Події

04:53 25.09.2023

Облогу монастиря в Косово припинено після запеклих перестрілок, четверо людей загинули - BBC

2 хв читати

Щонайменше чотири особи загинули після того, як косовська поліція зачистила монастир, який утримується щонайменше 30 добре озброєними людьми, неподалік кордону з Сербією, повідомляє ВВС в неділю.
"Ми взяли цю територію під контроль. Це було зроблено після кількох послідовних боїв", - заявив міністр внутрішніх справ Косово Хелал Свекла.
Недільна стрілянина почалася приблизно о 03:00 (04:00 за Києвом) після того, як поліція повідомила, що прибула в Баньську, де повідомлялося про захоплення монастиря. Надійшло повідомлення про смерть поліцейського.
Белград та Пріштіна поспішили звинуватити один одного в насильстві.
Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що троє із загиблих внаслідок перестрілки було підтверджено косовськими сербами.
У заяві йдеться, що офіцери були атаковані з кількох позицій із використанням "арсеналу вогнепальної зброї, включаючи ручні гранати та переносні ракети".
Потім група із приблизно 30 осіб увійшла до монастирського комплексу в сусідньому Лепосавичі, де зупинилися паломники із сербського міста Нові-Сад.
Щонайменше троє бойовиків було вбито в боях протягом дня, коли поліція провела те, що пан Свекла назвав "операцією із зачистки".
Пан Свекла повідомив, що під час операції поліція здійснила кілька арештів і конфіскувала велику кількість зброї та обладнання.
Проте лишилося незрозумілим, чи всі бойовики були затримані під час зачистки.
Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті звинуватив у вторгненні "злочинців, спонсорованих Сербією", заявивши, що це були "професіонали з військовим та поліцейським досвідом", яких фінансував та мотивував Белград.
Президент Сербії Вучич виступив із заявою у відповідь по телебаченню, звинувативши Курті в багатомісячних "провокаціях".
Назвавши смерть косовського поліцейського "абсолютно неприйнятною", він заявив, що відповідальність за інцидент несе пан Курті.
Напад і перестрілка, що послідувала за ним, знаменують собою одну з найсерйозніших ескалацій у Косово за останні роки і пішли за місяцями зростаючої напруженості між Приштиною і Белградом.

Теги: #косово #сербія #ескалація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:48 28.08.2023
Тема статусу Косова не була ключовою на зустрічі Зеленського і Вучича в Афінах - Жовква

Тема статусу Косова не була ключовою на зустрічі Зеленського і Вучича в Афінах - Жовква

11:04 22.08.2023
Президенти України та Сербії висловилися за взаємну підтримку територіальної цілісності та суверенітету

Президенти України та Сербії висловилися за взаємну підтримку територіальної цілісності та суверенітету

16:37 15.07.2023
Сербія передасть Україні гуманітарну допомогу - ЗМІ

Сербія передасть Україні гуманітарну допомогу - ЗМІ

20:18 23.06.2023
Сербія знову погрожує проведенням воєнної операції в Косові

Сербія знову погрожує проведенням воєнної операції в Косові

19:52 05.06.2023
У Косово почали прибувати підкріплення сил НАТО

У Косово почали прибувати підкріплення сил НАТО

20:03 27.05.2023
Новим головою панівної партії в Сербії став міністр оборони Вучевич

Новим головою панівної партії в Сербії став міністр оборони Вучевич

12:26 05.05.2023
У Сербії затримали чоловіка, який застрелив вісьмох людей

У Сербії затримали чоловіка, який застрелив вісьмох людей

12:42 03.05.2023
У Сербії школяр улаштував стрілянину, щонайменше вісім людей загинули

У Сербії школяр улаштував стрілянину, щонайменше вісім людей загинули

20:14 13.04.2023
Глава МЗС Сербії спростував інформацію про постачання озброєнь Україні

Глава МЗС Сербії спростував інформацію про постачання озброєнь Україні

00:49 19.03.2023
Косово та Сербія повністю зобов'язалися дотримуватися Угоди про шлях до нормалізації відносин

Косово та Сербія повністю зобов'язалися дотримуватися Угоди про шлях до нормалізації відносин

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський виділив серед результатів візиту до США та Канади збільшення оборонної підтримки

Кількість постраждалих від недільних обстрілів Херсона зросла до шести

ЗС України просуваються на мелітопольському напрямку

Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби, інформація про постраждалих уточнюється

Правозахисники обвинувачують РФ у використанні голоду, як зброї війни

ОСТАННЄ

Етнічні вірмени залишають Нагірний Карабах, побоюючись переслідувань – ВВС

Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів у США – Шаппс

Окупанти завдали двох ударів авіабомбами по Херсону – голова ГВА

Ворог 15 разів обстріляв Сумщину у неділю – ОВА

Зеленський провів зустріч із Кіссінджером під час свого візиту до США

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський виділив серед результатів візиту до США та Канади збільшення оборонної підтримки

Кількість постраждалих від ракетного удару в Кременчуку збільшилася до 55 людей

У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій

У Запорізькій області збито два ворожих дрони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА