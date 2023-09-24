У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій

Російський військово-морський флот вивів на бойове чергування в Чорне море один надводний ракетоносій із загальним залпом до 8 ракет типу "Калібр", повідомляють Сили оборони півдня України.

"У Чорне море на бойове чергування ворогом виведено надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Його спорядження - до 8 ракет типу "Калібр". Рівень ракетної загрози підвищено", - ідеться в повідомленні пресслужби Сил оборони півдня України в телеграм-каналі в неділю ввечері.