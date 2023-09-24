Російські війська завдали одного ракетного і 44 авіаудари по Україні

Ворог завдав один ракетний і 44 авіаційні удари, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах нашої держави, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00 неділі.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголошує Генштаб.

Авіаційних ударів зазнали Степне Сумської області, Чернещина Харківської області, Новоєгорівка, Невське Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське та Зелене поле Донецької області, Вербове, Мала Токмачка, Роботине та Новоданилівка Запорізької області, Берислав, Одрадокам'янка, Бургунка та Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.