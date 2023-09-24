Події

13:45 24.09.2023

Окупанти завдали авіаударів уранці по Бериславському району, 2 мирних жителі загинули, 3 постраждали - Офіс генпрокурора

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Двоє жителів Бериславського району Херсонської області загинули і щонайменше троє, зокрема поліцейський, дістали поранень внаслідок обстрілу російськими окупантами Херсонської області вранці в неділю, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"Вранці 24 вересня 2023 року російські військові здійснили авіаудари по низці населених пунктів Бериславського району. Попередньо, у місті районного значення та одному із сіл загинуло двоє цивільних. Щонайменше три людини дістали поранень. Серед них - поліцейський", - ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #обстріли #херсонська_область #офіс_генпрокурора

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