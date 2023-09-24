Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по скупченню сил окупантів і ЗРК противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці у неділю вранці.

Також, підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів і 1 радіолокаційну станцію противника.