Події

07:31 24.09.2023

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по скупченню сил окупантів і ЗРК противника

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Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по скупченню сил окупантів і ЗРК противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці у неділю вранці.

Також, підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів і 1 радіолокаційну станцію противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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