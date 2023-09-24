Російські війська завдали п’ять ракетних і 57 авіаударів по Україні

Ворог здійснив 5 ракетних і 57 авіаційних ударів, 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 неділі.

Також минулої доби РФ завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 із 15 "шахедів".

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначає Генштаб.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Невське, Білогорівка Луганської області; Серебрянка, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав, Козацьке, Миколаївка, Ольгівка, Львівське, Наддніпрянське, Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.