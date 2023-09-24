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04:46 24.09.2023

МКЧХ відправив у Карабах конвой гуманітарної допомоги

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МКЧХ відправив у Карабах конвой гуманітарної допомоги

 У суботу в Карабах попрямував конвой допомоги Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), триває евакуація поранених, передає Reuters.
Повідомляється, що вірменське керівництво заявило в суботу, 23 вересня, що умови припинення вогню з Азербайджаном виконуються, тривають роботи з доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених.
"Тривають роботи з відновлення електропостачання до 24 вересня, йдеться в заяві карабаських вірмен, у якій також згадуються "політичні консультації", - йдеться в повідомленні.
Оскільки місцеві жителі відчувають серйозну нестачу продовольства і палива після багатомісячної фактичної блокади, в суботу в Карабах попрямував конвой допомоги Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
Водночас МКЧХ повідомив, що конвой перевіз приблизно 70 тонн гуманітарних вантажів, включно з пшеничним борошном, сіллю і соняшниковою олією, Лачинським коридором, єдиним шляхом, який веде з Вірменії до Карабаху.
Команда МКЧХ також евакуювала 17 осіб, поранених під час бойових дій.

Теги: #азербайджан #карабах #вірменія #гумдопомога

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