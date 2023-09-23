Буданов про удари по Криму: Ми вражаємо військову інфраструктуру і військові об'єкти противника

Завдаючи ударів по тимчасово окупованому Криму, українські сили вражають військову інфраструктуру і військові об'єкти росіян, а також виснажують ворожі запаси ракет ППО, повідомив начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю TheWarZone.

"Із середини серпня триває певна активізація стосовно Криму... Отже, перш за все, сам факт: ми вражаємо військову інфраструктуру і військові об'єкти в окупованому Криму та інфраструктуру окупантів", - заявив Буданов.

Також, завдяки цим атакам виснажуються ракетні запаси ППО противника, а ще створюються "дірки" в загальному покритті російської протиповітряної оборони.

Говорячи про можливий ще один удар по Керченському мосту, Буданов зазначив, що "питання не в тому, будемо ми завдавати ударів чи не будемо". "Ми це робимо регулярно, тож доведемо справу до кінця. Це просто питання часу", - наголосив начальник ГУР.

Окрім цього, говорячи про удари вглиб РФ, "які хтось завдає", начальник ГУР наголосив, що вони мають соціальну площину, оскільки населення Росії та великий бізнес починають відчувати наслідки війни.

"Наступний аспект - удари по критично важливій військовій інфраструктурі. Це нафтопереробні заводи, що постачають паливо для бойових дій, а також заводи і фабрики, що виробляють комплектуючі для військової техніки. Така загальна картина", - зазначив Буданов.

Також він сказав, що атака на Чкаловський аеродром була діяльністю диверсійних групи, які, за його словами, "тією чи іншою мірою пов'язані з нами".

Стосовно ситуації на фронті, Буданов зазначив: "Наступальна операція на півдні буде тривати в попередньому режимі, поки у нас є ресурси. Паралельно з цим, звичайно, йдуть операції з деокупації Бахмута", - заявив Буданов.

За його словами, українська сторона потребує збільшення загальної кількості артилерійських боєприпасів на полі бою, а також систем зброї більшої дальності, щоб вражати командні пункти та логістичні склади ворога, оскільки в росіян "значно більше людських ресурсів", а спосіб воювати "лише солдат на солдата", не принесе бажаних результатів.

Відповідаючи на запитання про зброю, яку використовують українські сили, Буданов наголосив, що використовується все, що є в наявності.

"Перелік різних безпілотників, які виробляються в Україні, зараз досить великий, і ми використовуємо все, що можемо. Нептуни (крилаті ракети - ІФ-У) перебувають у стані розробки, яка триває, вони вдосконалюються і покращуються. Але проблема з ними в тому, що в нас немає лінії для їхнього виробництва у великій кількості. Тому проблема полягає саме в їхній кількості", - зазначив Буданов.

Водночас, за його словами, наразі спостерігається великий попит на українські БПЛА, однак "ми не можемо їх продати, тому що всі вони використовуються для ведення бойових дій, але після закінчення війни - це матиме велике значення".