Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом в аеропорту Шеннон (Ірландія).

"Обговорили спільні виклики безпеці, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією. Запросив підтримати ініціативу Grain from Ukraine та взяти участь у цьогорічному саміті", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Співрозмовники також розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

Президент подякував співрозмовнику за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України.