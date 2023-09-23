Події

15:02 23.09.2023

Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану

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Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом в аеропорту Шеннон (Ірландія).

"Обговорили спільні виклики безпеці, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією. Запросив підтримати ініціативу Grain from Ukraine та взяти участь у цьогорічному саміті", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Співрозмовники також розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

Президент подякував співрозмовнику за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України.

Теги: #судан #зеленський

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