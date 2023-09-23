Події

07:28 23.09.2023

Окупанти знову атакували Одеську область ракетами "Онікс"

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Окупанти знову атакували Одеську область ракетами "Онікс"

У ніч на 23 вересня Одеська область знову зазнала ракетного удару, російські окупанти застосували ракети типу "Онікс", повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних і травмованих руйнувань немає", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Як повідомлялося, Повітряні сили попереджали про загрозу ракет для південних регіонів, зокрема для Одещини. Про це також повідомляли очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, щоб жителі Білгород-Дністровського району пройшли до укриттів і залишалися там до відбою.

 

 

 

Теги: #атака #ракети #одеська

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