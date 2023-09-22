Чехія розглядає можливість навчання українських пілотів на винищувачах Gripen

Міністерство оборони Чехії представило для міжвідомчого обговорення проєкт нового мандата на навчання в країні українських військових, заявила міністр оборони Яна Чернохова.

"Чехія веде переговори зі Швецією щодо навчання на території Чеської Республіки українських пілотів на винищувачах Gripen", - зазначила Чернохова, повідомляє Radio Prague International.

Зазначено, що навесні й на початку літа на полігоні Лібава в Оломоуці тренувалися близько 2000 українських військовослужбовців. Згідно з раніше ухваленим рішенням уряду, було поставлено за мету підготувати до кінця 2023 року на території Чехії близько 4000 українських військових.

Чернохова заявила, що Чехія і далі надаватиме підтримку Україні, зокрема постачаючи озброєння. Хоча запаси в Чехії зменшуються, у майбутньому можливо продовжити передачу зброї Україні, зокрема завдяки постачанню Чеській армії нової західної техніки.

"Наша техніка (передана українській армії - ІФ-У) була навіть не з мобілізаційних запасів. Це була та техніка, яку ми ніколи більше не будемо використовувати, і для роботи з нею навіть не було підготовлено якусь значну кількість військовослужбовців", - наголосила міністр, уточнивши, що для цієї техніки немає запасних частин і боєприпасів.

За її словами, компенсації за військову допомогу Україні загалом вищі, ніж Чехія витратила на її постачання. Конкретних сум міністр не назвала, проте зазначила, що "Чехія є в плюсі".

Джерело: https://ruski.radio.cz/minoborony-chehii-predstavilo-na-obsuzhdenie-novyy-mandat-na-obuchenie-8795083