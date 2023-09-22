Події

17:55 22.09.2023

У ЗСУ підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі

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У ЗСУ підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (Стратком) підтвердило завдання ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії.

"22 вересня близько 12:00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Як повідомлялося, у п'ятницю вдень окупаційна влада Севастополя повідомила, що по будівлі штабу було завдано ракетного удару. Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, коментуючи вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, подякував льотчикам Повітряних сил України.

 

Теги: #крим #зсу

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