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14:36 22.09.2023

В Україні стартувала загальнонаціональна кампанія з психологічної підтримки дітей в укриттях - Міносвіти

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В Україні стартувала загальнонаціональна кампанія з психологічної підтримки дітей в укриттях - Міносвіти

В Україні стартувала загальнонаціональна кампанія з психологічної підтримки дітей, які перебувають в укриттях, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Щоб дітям під час повітряних тривог було спокійніше, Міністерство освіти і науки України та Фонд Східна Європа запустили кампанію #BraveKidsUkraine. Її мета - створити максимально комфортні психологічні умови для перебування дітей в укриттях", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що в рамках кампанії відомі люди, лідери думок, музиканти, актори та блогери з України та з-за кордону записують короткі відеоролики, які містять слова підтримки, побажання, вправи, ігри та цікаві завдання.

Згідно з повідомленням, одним із перших, хто підтримав кампанію #BraveKidsUkraine, став міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Зокрема, у відеозверненні до дітей він зазначив, що боятися – це нормально: і для дорослого, і для дитини.

Крім того, впоратися зі стресом і віднайти внутрішні сили дітям уже допомагають гурт Kalush Orchestra, співачка Джамала, волонтер Сергій Притула, а також відомі британці - актор Стівен Фрай і дитяча письменниця й телеведуча ВВС Нікола Девіс.

За даними відомства, кампанія є частиною програми "Безпечна школа".

Теги: #міносвіти

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