У Києві у вихідні утримається надзвичайна пожежна небезпека

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримуватиметься в Києві у вихідні, 23-24 вересня, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру в п'ятницю.

"Напередодні вихідних закликаємо киян і гостей столиці бути обережними під час відпочинку на природі - не розводити багаття в непристосованих для цього місцях... Крім того, на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Києві на період воєнного стану заборонено відвідування лісів, а також в'їзд у них транспортних засобів та іншої техніки.