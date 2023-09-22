Події

07:50 22.09.2023

За ніч противник чотири рази обстріляв Нікопольщину

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За ніч противник чотири рази обстріляв Нікопольщину

У ніч п'ятниці окупанти чотири рази обстріляли Нікополь і населені пункти Червоногригорівської, Покровської та Мирівської громад із важкої артилерії, повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Минуло без загиблих і постраждалих. Втім, є руйнування. Пошкоджено 5 приватних будинків і 4 господарські будівлі. А ще - газопровід і лінії електропередачі. У решті районів Дніпропетровщини було спокійно - без обстрілів", повідомив він.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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