Події

07:47 22.09.2023

ЗС України відбили атаки окупантів на п'яти напрямках, за добу відбулося понад 26 бойових зіткнень

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ЗС України відбили атаки окупантів на п'яти напрямках, за добу відбулося понад 26 бойових зіткнень

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки російських окупантів на бахмутському, мар'їнському, шахтарському, авдіївському напрямках, а також неподалік Малої Токмачки і Роботиного, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку і наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 06:00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, за добу відбулося понад 26 бойових зіткнень. Водночас ЗСУ завдають окупаційним військам втрат у живій силі й техніці та виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі на північний схід від Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене становище в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Тут минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області.

На запорізькому напрямку атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для загарбників значними втратами, як у живій силі, так і в техніці. Водночас на авдіївському та шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та завдавати успішного ураження тилам противника", - розповіли в Генштабі.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів із території РФ. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань немає.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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