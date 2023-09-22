ЗС Украни завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів і 2 по станціях РЕБ противника

Авіація Сил оборони України впродовж минулої доби завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два удари по станціях РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 1 ворожий ударний БПЛА типу Shahed-136/131.

Про це повідомляється в оперативній інформація щодо російського вторгнення станом на 06:00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою, підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів і дві станції РЕБ противника.