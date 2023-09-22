Байден – Зеленському: США, як і раніше, віддані наданню підтримки Києву щодо захисту від російського вторгнення

Президент США Джозеф Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Білому домі і заявив, що США, як і раніше, віддані наданню підтримки зусиллям Києва щодо захисту від російського вторгнення.

"Раніше на цьому тижні на Генеральній Асамблеї ООН я ясно дав зрозуміти, що жодна нація у світі не зможе бути по-справжньому безпечною, якщо ми фактично не встанемо і не захистимо свободу України перед російською жорстокістю та агресією", - заявив Байден, приймаючи Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому у четвер.

Саме тому, як зазначив президент США, "ми зібрали коаліцію із понад 50 країн, щоб допомогти Україні захистити себе - це дуже важливо".

Байден додав, що США разом з іншими лідерами з "Великої сімки" та іншими міжнародними партнерами розпочали процес "формалізації довгострокової прихильності до безпеки України".

"І саме тому ми підтримуємо справедливий та міцний світ, який поважає український суверенітет та територіальну цілісність України", - сказав він.

Президент США також високо оцінив хоробрість народу України, наголосивши, що "це надихнуло мир на рішучість захищати ці принципи".

"І разом із нашими партнерами та союзниками американський народ сповнений рішучості зробити все можливе, щоб гарантувати, що світ підтримає вас", - сказав він Зеленському.

Як очікується, Байден оголосить про нову військову допомогу Україні на суму понад 325 млн. доларів під час зустрічі із Зеленським. За словами двох американських чиновників, у цей пакет може бути включено більше касетних боєприпасів, які раніше США вже поставили Києву.