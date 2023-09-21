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21:11 21.09.2023

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

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Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме нові можливості для української ППО, повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

"Щоб запобігти таким атакам (російська нічна атака по Україні - ІФ-У) президент Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги, який включає значні можливості повітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити своїх людей", - сказав Салліван під час брифінгу в четвер.

До пакета допомоги увійдуть боєприпаси для систем HIMARS, засоби протитанкової боротьби, артилерії, боєприпасів і касетні снаряди.

Салліван також додав, що ця допомога допоможе Україні пережити зиму і продовжити вести контрнаступ.

 

 

 

Теги: #сша #пакет #допомога

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