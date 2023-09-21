Окупанти завдали 52 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали 52 ракетних і 44 авіаційних ударів по території України за минулу добу, здійснили 43 обстріли позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Окупанти завдали авіаударів у районах Дігтярного Сумської області, Берестового, Копанки та Шийківки Харківської області, Невського Луганської області, Діброви, Андріївки, Міньківки, Кліщіївки, Північного, Архангельського, Єлизаветівки, Вугледару, Урожайного та Старомайорського Донецької області, Білогір'я, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області, Львового та Тягинки Херсонської області.

Ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Херсон і Берислав Херсонської області, Очаків Миколаївської області.