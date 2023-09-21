Події

20:15 21.09.2023

Окупанти завдали 52 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

1 хв читати
Окупанти завдали 52 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали 52 ракетних і 44 авіаційних ударів по території України за минулу добу, здійснили 43 обстріли позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Окупанти завдали авіаударів у районах Дігтярного Сумської області, Берестового, Копанки та Шийківки Харківської області, Невського Луганської області, Діброви, Андріївки, Міньківки, Кліщіївки, Північного, Архангельського, Єлизаветівки, Вугледару, Урожайного та Старомайорського Донецької області, Білогір'я, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області, Львового та Тягинки Херсонської області.

Ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Херсон і Берислав Херсонської області, Очаків Миколаївської області.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 21.09.2023
ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів і 2 ворожих пунктах управління

ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів і 2 ворожих пунктах управління

19:58 21.09.2023
Окупанти вночі випустили 44 ракети по Україні, 38 із них збито

Окупанти вночі випустили 44 ракети по Україні, 38 із них збито

19:48 21.09.2023
ЗС України відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках, за добу було понад 20 бойових зіткнень

ЗС України відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках, за добу було понад 20 бойових зіткнень

08:17 21.09.2023
Українські військові за добу ліквідували 490 окупантів і 41 артсистему ворога

Українські військові за добу ліквідували 490 окупантів і 41 артсистему ворога

07:29 21.09.2023
Підрозділи ракетних військ знищили ЗРК "Стріла-10" і станцію РЕБ противника

Підрозділи ракетних військ знищили ЗРК "Стріла-10" і станцію РЕБ противника

07:22 21.09.2023
Сили оборони продовжують штурмові дії біля Бахмута, мають ініціативу на авдіївському та шахтарському напрямках

Сили оборони продовжують штурмові дії біля Бахмута, мають ініціативу на авдіївському та шахтарському напрямках

07:11 21.09.2023
Російські війська завдали по Україні два ракетних і 80 авіаційних ударів

Російські війська завдали по Україні два ракетних і 80 авіаційних ударів

19:17 20.09.2023
Генштаб ЗСУ: Українська авіація за минулу добу завдала восьми ударів по ворогу

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за минулу добу завдала восьми ударів по ворогу

19:14 20.09.2023
Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбивають атаки ворога на бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбивають атаки ворога на бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

19:05 20.09.2023
Генштаб ЗСУ: Росіяни за добу завдали 72 авіаударів, здійснили 35 обстрілів із РСЗВ

Генштаб ЗСУ: Росіяни за добу завдали 72 авіаударів, здійснили 35 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

Зеленський обговорив із американськими конгресменами посилення ППО напередодні зими

Нацкомісія зі стандартів державної мови: написання назв РФ з маленької літери не кваліфікується як відхилення від норм у неофіційних текстах

Глава Міноборони Польщі: У нас буде більше HIMARS, ніж у США

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по рекреаційному об'єкту в Білгород-Дністровському районі, жертв немає

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

Держаудитслужба про ревізію Міноборони: 127 томів справи, виявлено безліч порушень; вимагати від постачальників повернути кошти до бюджету - не наша функція

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ ВОРОГОМ УДАРНИХ БПЛА У ХЕРСОНСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Ціни на газ для населення і ТКЕ до кінця зими залишаться незмінними

Німеччина не відмовляється передавати Україні ракети Taurus, але вивчає запити і наслідки - Пісторіус

Унаслідок обстрілу Козацького поранено пенсіонера

Спікери Сенату і Палати представників США після зустрічі із Зеленським розійшлися в думках щодо виділення коштів Україні

Клименко зустрівся з Говардом Баффетом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА