ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів і 2 ворожих пунктах управління

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала удару по пункту управління і десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою, підрозділи українських ракетних військ минулої доби вразили ворожий пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, дев'ять артилерійських засобів і дві станції радіоелектронної боротьби противника.