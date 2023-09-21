Події

20:14 21.09.2023

ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів і 2 ворожих пунктах управління

1 хв читати
ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів і 2 ворожих пунктах управління

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала удару по пункту управління і десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою, підрозділи українських ракетних військ минулої доби вразили ворожий пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, дев'ять артилерійських засобів і дві станції радіоелектронної боротьби противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 21.09.2023
Окупанти завдали 52 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 52 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

19:58 21.09.2023
Окупанти вночі випустили 44 ракети по Україні, 38 із них збито

Окупанти вночі випустили 44 ракети по Україні, 38 із них збито

19:48 21.09.2023
ЗС України відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках, за добу було понад 20 бойових зіткнень

ЗС України відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках, за добу було понад 20 бойових зіткнень

08:17 21.09.2023
Українські військові за добу ліквідували 490 окупантів і 41 артсистему ворога

Українські військові за добу ліквідували 490 окупантів і 41 артсистему ворога

07:29 21.09.2023
Підрозділи ракетних військ знищили ЗРК "Стріла-10" і станцію РЕБ противника

Підрозділи ракетних військ знищили ЗРК "Стріла-10" і станцію РЕБ противника

07:22 21.09.2023
Сили оборони продовжують штурмові дії біля Бахмута, мають ініціативу на авдіївському та шахтарському напрямках

Сили оборони продовжують штурмові дії біля Бахмута, мають ініціативу на авдіївському та шахтарському напрямках

07:11 21.09.2023
Російські війська завдали по Україні два ракетних і 80 авіаційних ударів

Російські війська завдали по Україні два ракетних і 80 авіаційних ударів

19:17 20.09.2023
Генштаб ЗСУ: Українська авіація за минулу добу завдала восьми ударів по ворогу

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за минулу добу завдала восьми ударів по ворогу

19:14 20.09.2023
Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбивають атаки ворога на бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбивають атаки ворога на бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

19:05 20.09.2023
Генштаб ЗСУ: Росіяни за добу завдали 72 авіаударів, здійснили 35 обстрілів із РСЗВ

Генштаб ЗСУ: Росіяни за добу завдали 72 авіаударів, здійснили 35 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

Зеленський обговорив із американськими конгресменами посилення ППО напередодні зими

Нацкомісія зі стандартів державної мови: написання назв РФ з маленької літери не кваліфікується як відхилення від норм у неофіційних текстах

Глава Міноборони Польщі: У нас буде більше HIMARS, ніж у США

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по рекреаційному об'єкту в Білгород-Дністровському районі, жертв немає

Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але в майбутньому це не виключено - ЗМІ

Держаудитслужба про ревізію Міноборони: 127 томів справи, виявлено безліч порушень; вимагати від постачальників повернути кошти до бюджету - не наша функція

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ ВОРОГОМ УДАРНИХ БПЛА У ХЕРСОНСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Ціни на газ для населення і ТКЕ до кінця зими залишаться незмінними

Німеччина не відмовляється передавати Україні ракети Taurus, але вивчає запити і наслідки - Пісторіус

Унаслідок обстрілу Козацького поранено пенсіонера

Спікери Сенату і Палати представників США після зустрічі із Зеленським розійшлися в думках щодо виділення коштів Україні

Клименко зустрівся з Говардом Баффетом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА