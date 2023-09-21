Окупанти вночі випустили 44 ракети по Україні, 38 із них збито

Російські окупанти в ніч на 21 вересня завдали, за уточненою інформацією, масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій і цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 і 6 зенітними керованими ракетами С-300.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, унаслідок бойової роботи силами і засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 38 крилатих ракет.

"Противник і далі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об'єктів, унаслідок чого, на жаль, є потерпілі серед цивільного населення", - зазначається у зведенні.

Раніше повідомлялося, що окупанти випустили по Україні в ніч на четвер 43 ракети, 36 з яких було збито.