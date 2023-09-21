Події

18:50 21.09.2023

Унаслідок нічної атаки на Київщині постраждали три людини, пошкоджено 21 приватний будинок - ОВА

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Унаслідок атаки, завданої вночі росіянами, у Київській області постраждали три особи, пошкоджено 21 приватний будинок і понад 20 автомобілів, повідомляє голова ОВА Руслан Кравченко.

"У домогосподарствах через падіння уламків вибито вікна, двері, пошкоджено дахи, фасади. (...) Триває збір інформації щодо потреби в будматеріалах, щоб невідкладно надавати їх людям для оперативного відновлення житла. Унаслідок атаки постраждали три людини. Усіх госпіталізовано до медзакладів із різними травмами середнього ступеня тяжкості", - написав Кравченко у фейсбуці в четвер.

Очільник ОВА зазначив, що влучань в об'єкти інфраструктури не зафіксовано, однак падіння уламків спричинило загоряння на низці підприємств у регіоні.

"Пошкоджено будівлю професійно-технічного навчального закладу, вибито вікна. Під час тривоги 160 учнів та 35 дорослих перебували в укритті, тому ніхто не постраждав", - написав Кравченко.

Також уламки впали території одного з медичних закладів області та національного парку "Межигір'я".

Відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки росіян.

Теги: #київська_область #наслідки #ракетная_атака

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