Унаслідок ракетного удару СБУ та ЗСУ по базі окупантів у Мелітополі поранено командувача 58 армії РФ, загинуло близько десятка ворожих офіцерів - джерело в СБУ

Унаслідок ракетного удару СБУ і ЗСУ по секретній базі ворога в окупованому Мелітополі Запорізької області були поранені командувач 58 армії РФ, що воює на запорізькому напрямку, а також начальник штабу, близько 10 офіцерів РФ загинули, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

За словами співрозмовника, днями СБУ і ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі.

"Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом із ними відпрацювали по цілі", - розповів співрозмовник агентства.

Він повідомив: "Унаслідок ракетного удару було поранено командувача 58 армії РФ, яка воює на запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу".

Співрозмовник додав, що, крім керівництва окупантів, постраждали ще кілька десятків ворожих офіцерів. "Близько десяти з них уже точно вирушили на "концерт до Кобзона", - сказав він.