Події

15:20 21.09.2023

Унаслідок ракетного удару СБУ та ЗСУ по базі окупантів у Мелітополі поранено командувача 58 армії РФ, загинуло близько десятка ворожих офіцерів - джерело в СБУ

1 хв читати
Унаслідок ракетного удару СБУ та ЗСУ по базі окупантів у Мелітополі поранено командувача 58 армії РФ, загинуло близько десятка ворожих офіцерів - джерело в СБУ

Унаслідок ракетного удару СБУ і ЗСУ по секретній базі ворога в окупованому Мелітополі Запорізької області були поранені командувач 58 армії РФ, що воює на запорізькому напрямку, а також начальник штабу, близько 10 офіцерів РФ загинули, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

За словами співрозмовника, днями СБУ і ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі.

"Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом із ними відпрацювали по цілі", - розповів співрозмовник агентства.

Він повідомив: "Унаслідок ракетного удару було поранено командувача 58 армії РФ, яка воює на запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу".

Співрозмовник додав, що, крім керівництва окупантів, постраждали ще кілька десятків ворожих офіцерів. "Близько десяти з них уже точно вирушили на "концерт до Кобзона", - сказав він.

Теги: #удар #мелітополь #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:49 21.09.2023
У Шевченківському районі Києва медики шпиталізували 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес - мер

У Шевченківському районі Києва медики шпиталізували 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес - мер

10:11 21.09.2023
Унаслідок ранкового ракетного удару по Харкову без води залишилася лікарня і декілька приватних будинків - Терехов

Унаслідок ранкового ракетного удару по Харкову без води залишилася лікарня і декілька приватних будинків - Терехов

10:06 21.09.2023
СБУ і ВМС цієї ночі завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму - джерело

СБУ і ВМС цієї ночі завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму - джерело

07:44 21.09.2023
Над Києвом силами і засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей

Над Києвом силами і засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей

17:40 20.09.2023
ЗСУ завдали удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя - Стратком

ЗСУ завдали удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя - Стратком

16:15 19.09.2023
ЗСУ успішно завдали удару по штабу росіян у районі окупованого Мелітополя

ЗСУ успішно завдали удару по штабу росіян у районі окупованого Мелітополя

11:07 19.09.2023
У Мелітополі чути вибухи - мер

У Мелітополі чути вибухи - мер

10:16 18.09.2023
Російські окупанти вночі завдали 6 ударів по південних областях України - МВС

Російські окупанти вночі завдали 6 ударів по південних областях України - МВС

10:22 17.09.2023
Окупанти посилили оборону навколо Токмака - британська розвідка

Окупанти посилили оборону навколо Токмака - британська розвідка

21:13 16.09.2023
Окупанти продовжують використовувати цивільні медустанови Кримського півострова як військові шпиталі

Окупанти продовжують використовувати цивільні медустанови Кримського півострова як військові шпиталі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку доби внаслідок обстрілів у Херсонській області загинули п'ятеро осіб, поранено десять - голова ОВА

Серед топових питань у Вашингтоні - ППО для України, заявив Зеленський

Польща продовжить постачання зброї Україні в межах уже наявних контрактів

СБУ повідомила про підозру керівникам сумського заводу, які постачали в РФ насоси для атомних реакторів

Унаслідок першої за півроку ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкти в західному та центральному регіонах України - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Від початку доби внаслідок обстрілів у Херсонській області загинули п'ятеро осіб, поранено десять - голова ОВА

Міносвіти закликає батьків не нехтувати плановими щепленнями дітей

Екскерівнику "Криворіжгазу" обрано запобіжний захід

СБУ зафіксувала понад 2 тис. псевдомінувань від початку року, серед фігурантів - неповнолітні, які працювали на спецслужби РФ

79% респондентів загалом вважають, що в суспільстві є повага до ветеранів - опитування

Серед топових питань у Вашингтоні - ППО для України, заявив Зеленський

Презентовано сім пілотних проєктів у рамках майстер-плану відновлення Харкова

У ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому окупантів біля міста Саки

Польща продовжить постачання зброї Україні в межах уже наявних контрактів

Голова НАДС: Ми маємо викорінити стереотип, що всі чиновники хабарники

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА