Події

12:31 21.09.2023

Через ракетний удар в одній з областей пошкоджено підстанцію 330 кВ - Міненерго

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Через ракетний удар в одній з областей пошкоджено підстанцію 330 кВ - Міненерго

Унаслідок ранкового ворожого масованого ракетного удару по Україні є влучання в енергетичну інфраструктуру, зокрема в одній з областей пошкоджено підстанцію 330 кВ.

"У одній з областей через обстріл пошкоджено підстанцію 330 кВ. Через це знеструмлювалися кілька підстанцій 110 кВ, без світла залишалося майже 49 тисяч споживачів у 90 населених пунктах", - повідомило Міністерство енергетики України.

Наразі всі споживачі заживлені резервними лініями, відновлювальні роботи тривають.

Окрім того, у Київській області через ворожі ракетні обстріли пошкоджено повітряну лінію 110 кВ.

"Це призвело до відключення підстанції 110 кВ, яка живить мешканців Києва та області. Без світла перебували майже 5 тисяч споживачів в столиці та 1 тисяча в області, менше ніж за годину їх заживили за резервними лініями", - поінформували в Міненерго.

Ремонтні роботи з відновлення пошкодженої лінії тривають.

Як зазначили у відомстві, після планового ремонту відновлено роботу корпусу одного з блоків ТЕС, який додав до енергосистеми 120 МВт потужності.

Теги: #енергосистема #підстанція

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