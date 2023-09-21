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12:22 21.09.2023

СБУ повідомила про підозру керівникам сумського заводу, які постачали в РФ насоси для атомних реакторів

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СБУ повідомила про підозру керівникам сумського заводу, які постачали в РФ насоси для атомних реакторів

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему постачання до РФ стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора, затримано керівників заводу в Сумах.

У повідомленні української спецслужби в четвер зазначено, що йдеться про насосне обладнання, яке виробляють на одному із заводів у Сумах.

"Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є одним із найбільших "донорів" бюджету РФ", - уточнюють у СБУ.

У результаті слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до Росії в обхід накладених санкцій.

"Для маскування злочинної діяльності зловмисники задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії. Встановлено, що іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до рф", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, чиновники постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом "Росатому".

Під час обшуків за місцями роботи та фактичного проживання фігурантів вилучено документи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами оборудки.

Наразі двом посадовцям заводу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Теги: #сбу #рф #насос #сумська_область

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