Події

10:49 21.09.2023

У Шевченківському районі Києва медики шпиталізували 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес - мер

1 хв читати
У Шевченківському районі Києва медики шпиталізували 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес - мер

У Шевченківському районі столиці, де було пошкоджено газову трубу, госпіталізували 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі, де внаслідок падіння уламків була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Унаслідок ракетного удару росіян у четвер, 21 вересня, в Шевченківському районі столиці було пошкоджено газову трубу без займання, а в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна, пошкоджено також нежитлову будівлю поруч.

Теги: #удар #шевченківський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 21.09.2023
Унаслідок ранкового ракетного удару по Харкову без води залишилася лікарня і декілька приватних будинків - Терехов

Унаслідок ранкового ракетного удару по Харкову без води залишилася лікарня і декілька приватних будинків - Терехов

10:06 21.09.2023
СБУ і ВМС цієї ночі завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму - джерело

СБУ і ВМС цієї ночі завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму - джерело

07:44 21.09.2023
Над Києвом силами і засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей

Над Києвом силами і засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей

17:40 20.09.2023
ЗСУ завдали удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя - Стратком

ЗСУ завдали удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя - Стратком

14:43 13.09.2023
Порошенко про український удар по Севастополю: Не може не радувати ракетний бумеранг ЗСУ

Порошенко про український удар по Севастополю: Не може не радувати ракетний бумеранг ЗСУ

08:20 09.09.2023
Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу збільшилася до 74 осіб

Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу збільшилася до 74 осіб

12:17 07.09.2023
Ракетним ударом по Запорізькому району зруйновано цивільний об'єкт інфраструктури, жертв немає - голова ОВА

Ракетним ударом по Запорізькому району зруйновано цивільний об'єкт інфраструктури, жертв немає - голова ОВА

11:23 07.09.2023
Росіяни вдарили по Запорізькому району, попередньо - балістичним озброєнням

Росіяни вдарили по Запорізькому району, попередньо - балістичним озброєнням

18:32 01.09.2023
ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині - Стратком

ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині - Стратком

13:08 28.08.2023
Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Гоголевому Полтавської області збільшилася до трьох, одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Гоголевому Полтавської області збільшилася до трьох, одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ повідомила про підозру керівникам сумського заводу, які постачали в РФ насоси для атомних реакторів

Унаслідок першої за півроку ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкти в західному та центральному регіонах України - "Укренерго"

Унаслідок ворожих ударів по житлових кварталах Херсона троє людей загинули, п'ятеро поранені - МВС

СБУ і ВМС цієї ночі завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму - джерело

Росіяни випустили 43 крилаті ракети по Україні, 36 із них знищено - Залужний

ОСТАННЄ

Голова НАДС: Ми маємо викорінити стереотип, що всі чиновники хабарники

Кадровий склад працівників органів влади регіону збережено на 76% - голова Запорізької ОВА

В Україні в п'ятницю буде тепло і сухо, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень можливі короткочасні дощі

Через ракетний удар в одній з областей пошкоджено підстанцію 330 кВ - Міненерго

СБУ повідомила про підозру керівникам сумського заводу, які постачали в РФ насоси для атомних реакторів

На Миколаївщині внаслідок підриву на боєприпасі загинув чоловік, іще один дістав численних травм - ДСНС

Рада урахувала рекомендації Венеціанської комісії в законі про нацменшини

Шістьох людей госпіталізовано в Черкасах після ракетного удару РФ - ОВА

Унаслідок першої за півроку ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкти в західному та центральному регіонах України - "Укренерго"

Унаслідок російського обстрілу в четвер пошкоджено майже 40 будівель, постраждали два десятки людей - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА