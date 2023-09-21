У Шевченківському районі Києва медики шпиталізували 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес - мер

У Шевченківському районі столиці, де було пошкоджено газову трубу, госпіталізували 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі, де внаслідок падіння уламків була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Унаслідок ракетного удару росіян у четвер, 21 вересня, в Шевченківському районі столиці було пошкоджено газову трубу без займання, а в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна, пошкоджено також нежитлову будівлю поруч.