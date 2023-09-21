Росіяни випустили 43 крилаті ракети по Україні, 36 із них знищено - Залужний

Українські захисники знищили 36 крилатих ракет із 43 запущених РФ по Україні.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, вночі 21 вересня 2023 року близько 3:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Загалом зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

"Ракети запускали в декілька хвиль. У повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс за маршрутом. У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет", - написав Залужний у телеграм-каналі.

До відбиття удару залучалися зенітні ракетні війська, винищувальна авіація Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

"Крім того, о 6:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову", - додав Залужний.