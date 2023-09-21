Події

09:53 21.09.2023

У Черкасах унаслідок ракетного удару постраждали 9 осіб, 13 - евакуйовані, з-під завалів врятовано одну людину - ДСНС

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У Черкасах унаслідок ракетного удару постраждали 9 осіб, 13 - евакуйовані, з-під завалів врятовано одну людину - ДСНС

За уточненими даними, станом на 9:30 у Черкасах унаслідок ракетного удару постраждали дев'ять осіб, 13 - евакуйовані, з-під завалів врятовано одну людину, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 9:30, попередньо, постраждали дев'ять осіб і 13 осіб евакуйовані. З-під завалів врятовано одну людину", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в четвер.

Як уточнює ДСНС, унаслідок ракетного удару було зруйновано будівлю готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

ДСНС інформує, що "пожежу торговельних павільйонів ліквідовано на площі 750 кв. м. Триває гасіння незначних осередків під завалами готелю. Пошуково-рятувальні роботи тривають".

Теги: #черкаси #ракетний_удар

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