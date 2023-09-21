Підрозділи ракетних військ знищили ЗРК "Стріла-10" і станцію РЕБ противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 5 - по зенітно-ракетних комплексах противника, інформує Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 6.00 четверга.

Також підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" і станцію РЕБ противника.