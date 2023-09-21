Сили оборони продовжують штурмові дії біля Бахмута, мають ініціативу на авдіївському та шахтарському напрямках - протягом минулої доби відбулося 23 бойові зіткнення, повідомляють у ранковому зведенні Генштабу збройних сил України у фейсбуці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Білгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене становище в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогові втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на авдіївському та шахтарському напрямках Сили оборони тримають оборону на зайнятих рубежах, мають ініціативу та відвойовують нашу землю.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, примушують ворога відходити із займаних позицій. Наші захисники відбили атаки ворога неподалік Роботиного Запорізької області. Окупанти мають значні втрати як у живій силі, так і в техніці.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та завдають успішного ураження по тилах противника.