Події

07:11 21.09.2023

Російські війська завдали по Україні два ракетних і 80 авіаційних ударів

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Російські війська завдали по Україні два ракетних і 80 авіаційних ударів

Ворог завдав 2 ракетних і 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави, повідомили в Генштабі Збройних сил України в четвер уранці.

Минулої доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БПЛА типу "Shahed-136/131". У результаті бойової роботи протиповітряної оборони було знищено 17 "шахедів" за маршрутом прямування в межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

На жаль, унаслідок влучень на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод. Руйнування та пошкодження зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Від початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки поки уточнюється", - ідеться у зведенні.

Крім цього, авіаційних ударів зазнали Леонівка Чернігівської області; Надія, Невське, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Торське, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Вугледар Донецької області; Роботине Запорізької області; Козацьке, Одрадокам'янка, Вільхівка, Токарівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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