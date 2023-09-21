Події

01:25 21.09.2023

У Нью-Йорку Зеленський зустрівся з президентом Бразилії

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У Нью-Йорку Зеленський зустрівся з президентом Бразилії

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою.
"Важлива зустріч із Президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Відверта і конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях із відновлення миру", - написав Зеленський у своєму Телеграм-каналі.
Зазначається, що представник Бразилії продовжить роботу у зустрічах щодо Формули світу.

Теги: #сша #зустріч #бразилія #зеленський

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