У Нью-Йорку Зеленський зустрівся з президентом Бразилії

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою.

"Важлива зустріч із Президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Відверта і конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях із відновлення миру", - написав Зеленський у своєму Телеграм-каналі.

Зазначається, що представник Бразилії продовжить роботу у зустрічах щодо Формули світу.