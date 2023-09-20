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23:55 20.09.2023

Зеленський провів зустріч із главою Єврокомісії, президентом Румунії та віцепрем'єром Болгарії

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Зеленський провів зустріч із главою Єврокомісії, президентом Румунії та віцепрем'єром Болгарії

На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів багатосторонню зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Румунії Клаусом Йоганнісом і віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою закордонних справ Болгарії Марією Ґабріель, повідомляє прес-служба глави держави.
Переговори в такому форматі були присвячені питанню збереження принципу єдиного ринку та вільному доступу української агропродукції на ринок ЄС.
Зеленський подякував президентці Єврокомісії за тверду позицію щодо зняття після 15 вересня на рівні ЄС обмежень щодо доступу української агропродукції. "Ми створили дієвий механізм підтримки постійного діалогу - Спільну координаційну платформу з питань експорту та транзиту української аграрної продукції. Ця платформа має і надалі працювати, і сприяти вирішенню всіх проблемних питань у сфері агропродукції", - сказав президент.
Він також наголосив, що "Україна - майбутній член Європейського Союзу. Тому вже сьогодні ми маємо спільно працювати над постійною лібералізацією торгівлі в рамках єдиного ринку ЄС, недопущенням будь-яких односторонніх обмежень у майбутньому та захистом конкурентних переваг кожного члена ЄС в умовах вільної торгівлі". 

Сторони обговорили можливості для ефективних рішень у логістиці, зокрема збільшення пропускної спроможності портів, серед іншого чорноморського порту м. Констанца, та річкового транспорту на Дунаї. Також обговорили важливість нарощування обсягів транзиту української продукції територією Румунії та Болгарії з урахуванням можливостей "Шляхів солідарності" ЄС.
Зеленський та Урсула фон дер Ляєн високо оцінили зусилля Болгарії, особливо рішення, ухвалене болгарським урядом, і вирішальну роль, яку відіграли лідери парламентських фракцій у Народних зборах Болгарії.
Також глава держави подякував президенту та уряду Румунії за внесок у зміцнення єдності ЄС, дотримання принципів єдиного ринку та вільної конкуренції. "Саме територією Румунії забезпечується понад 60% транзиту українського зерна, яке проходить "Шляхами солідарності" ЄС. Наші спільні зусилля дадуть змогу зменшити навантаження на інфраструктуру українських портів Ізмаїл і Рені, а також прискорять перевалку вантажів. Українська частина Дунаю також має бути внесена до транс'європейської транспортної мережі TEN -T", - сказав Зеленський.
Учасники зустрічі окремо обговорили альтернативні транспортні маршрути територією Румунії та Болгарії, що дасть змогу значно наростити обсяги транзиту та зменшити навантаження на внутрішні ринки цих країн.

Теги: #сша #зерно #єврокомісія #генасамблея_оон #зеленський

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