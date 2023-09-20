Зеленський і Пріцкер обговорили пріоритетні для відновлення області України та підтримку найперспективніших галузей економіки

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч зі спеціальним представником президента США з відновлення України Пенні Пріцкер, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Глава держави привітав Пенні Пріцкер із призначенням на посаду та висловив сподівання на майбутню плідну співпрацю", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України в середу.

"Дуже важливим питанням для нас є відновлення – як післявоєнне, так і вже зараз, поки триває війна. Зокрема, ви можете прибути в Україну й побачити, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура, яка є ключовою напередодні зими", - наводить пресслужба слова президента України.

Як повідомляється, сторони обговорили пріоритетні для відновлення області України, а також підтримку найперспективніших галузей економіки. "Президент відзначив важливість участі американського бізнесу у відновленні об’єктів інфраструктури, зруйнованих унаслідок повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, це школи, дитячі садки, житлові будинки, а також енергетичні об’єкти", - зазначається в повідомленні.

Глава держави також зазначив, що американські компанії можуть долучитися до реконструкції української енергетичної системи.

Як повідомлялося, про призначення спецпредставника з питань відновлення України президент США Джо Байден оголосив 14 вересня.