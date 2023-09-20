Мільярдер Рональд Лаудер поверне картину спадкоємцям загиблого від рук нацистів колекціонера

Американський мільярдер Рональд Лаудер добровільно поверне картину австрійського художника-експресіоніста Егона Шіле нащадкам Фрітца Грюнбаума, колишнього власника картини, який загинув у концентраційному таборі Дахау.

Вартість роботи "Я люблю антитези" 1912 року оцінюють у $2,75 млн, пише CNBC із посиланням на дані прокуратури округу Мангеттен.

Грюнбаум, відомий конферансьє, актор і автор пісень, був заарештований у 1938 році через єврейське походження і помер у концтаборі 1941 року. Його велику колекцію картин, що налічувала понад 80 робіт Шіле, вкрали нацисти. Спадкоємці неодноразово судилися з власниками картин, що з'явилися згодом на аукціонах і в музеях.

Рональд Лаудер - син Есте Лаудер, засновниці бренду косметики Estee Lauder. Його статки оцінюються у $4,7 млрд. З 2007 року він є президентом Світового єврейського конгресу.

Лаудер та інші колекціонери, включно з кількома музеями, повернуть спадкоємцям Грюнбаума сім картин Шіле загальною вартістю понад $9,5 млн.