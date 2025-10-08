Роналду став першим футболістом-мільярдером зі статком $1,4 млрд

Фото: https://football.ua

Нападник саудівського "Ан-Насра" португалець Кріштіану Роналду став першим футболістом у статусі доларового мільярдера, повідомляє портал football.ua із посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерела, статки 40-річного форварда збірної Португалії оцінюються в $1,4 млрд доларів.

У червні 2025 року він продовжив угоду із саудівським клубом "Аль-Наср" до червня 2027 року. Сума контракту перевищує $400 млн, а завдяки особливостям податкового законодавства Саудівської Аравії Роналду отримує значну суму без оподаткування. Контракт із саудівським клубом став однією з найбільших угод в історії футболу.

Нинішнього сезону Роналду провів шість матчів, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше Роналду розповів, що його сім'я вже бачить на горизонті завершення його кар'єри.