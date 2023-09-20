Події

19:47 20.09.2023

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено енергетичний об'єкт

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Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено енергетичний об'єкт

Російські окупанти в середу, 20 вересня, двічі обстріляли населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Зранку ворог направив два БПЛА на Червоногригорівську громаду. Після обіду - накрив артилерійським вогнем Марганець", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки та 2 господарські будівлі. Руйнувань зазнала і нежитлова будівля.

"Пошкоджено енергетичний об'єкт і лінію електропередачі. Без світла - 1 тисяча сімей", - додав Лисак.

Крім того, сталося загоряння сухої трави. Рятувальники ліквідували пожежу.

Постраждалих унаслідок обстрілів немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська #наслідки

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